Google aggiorna la sua app per Windows con AI Mode

Forse non tutti sanno che Google ha un’app dedicata per Windows. Non si tratta Chrome, non il motore di ricerca nel browser, è un’app separata che si apre con Alt+Spazio e dà accesso immediato a ricerca web, file locali, app installate, Google Drive e adesso anche AI Mode. Google l’ha lanciata come esperimento in Search Labs a settembre 2025, e questa settimana l’ha aggiornata con nuove funzionalità AI per gli utenti di lingua inglese in tutto il mondo.

Google porta Gemini su Windows con un’app dedicata che fa da launcher universale

Alt+Spazio e si apre una barra di ricerca universale che cerca ovunque: sul web, nei file del computer, nelle app installate e in Google Drive. Una sorta di Spotlight di MacOS, che Windows non ha mai avuto in modo convincente, nonostante i tentativi con la ricerca del menu Start e Copilot.

L’aggiornamento aggiunge AI Mode. Si possono fare domande in linguaggio naturale e ricevere risposte AI in un’interfaccia chat con link al web. È possibile condividere lo schermo, una finestra specifica o l’intero desktop, e fare domande su ciò che si sta guardando senza interrompere il flusso di lavoro. Con Lens, si può selezionare e cercare qualsiasi cosa sullo schermo: tradurre immagini, testo, risolvere problemi.

Vale la pena installarla?

Dipende. L’obiezione più ovvia, perché installare un’app dedicata quando si può aprire Chrome e cercare su Google? La differenza è di 1-2 secondi e un Alt+Spazio. Per chi lavora al PC e cerca cose decine di volte al giorno, quei secondi si sommano. Per chi apre Google una volta ogni tanto, probabilmente no.

L’app è anche un cavallo di Troia per le funzionalità AI di Google su Windows, un modo di portare Gemini sul desktop senza aspettare che Microsoft glielo conceda attraverso la ricerca di sistema. Google non ha bisogno del permesso di Microsoft per mettere un’app sul desktop. Ha solo bisogno che la installiamo.

Richiede Windows 10 o successivo ed età superiore a 13 anni. Disponibile sul portale dedicato di Google.