DaVinci Resolve 21 è arrivato con la pagina Photo e strumenti AI

Blackmagic Design ha annunciato la disponibilità di DaVinci Resolve 21, proposto da oggi con una beta pubblica ricca di novità. La soluzione di montaggio ed editing video introduce alcuni cambiamenti importanti, tra i quali spicca l’aggiunta della pagina Photo che permette a chi si occupa di colore e fotografia di utilizzare gli strumenti più avanzati in dotazione a Hollywood.

Cosa c’è di nuovo in DaVinci Resolve 21

In linea con il trend del momento, il software accoglie poi una lunga serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come IntelliSearch per la ricerca rapida dei contenuti e CineFocus per la correzione del punto di messa a fuoco. Non mancano poi decine di elementi grafici inediti per il set Krokodove, una gestione semplificata delle tracce audio con le cartelle Fairlight e miglioramenti al keyframing.

Il changelog è molto lungo e può essere consultato nella sua forma integrale nel post di annuncio (link a fondo articolo). C’è anche il pieno supporto ai contenuti immersivi di visori come quelli del catalogo Meta Quest o per la piattaforma YouTube VR.

DaVinci Resolve 21 offre il supporto più completo di sempre per strumenti e flussi di lavoro immersivi. L’opzione immersiva standard nelle impostazioni del progetto principale consente agli utenti di lavorare con qualsiasi formato supportato per la distribuzione su piattaforme come Meta Quest e YouTube VR.

La versione beta pubblica di DaVinci Resolve 21 è disponibile per il download gratuito sulle pagine del sito ufficiale. È compatibile con i sistemi operativi Windows (x86 e ARM), macOS e Linux. Chiudiamo con il commento di Grant Petty, CEO di Blackmagic Design.