WhatsApp: arriva la "storia recente" per chi si unisce ai gruppi

Dopo avere notato le nuove opzioni di formattazione del testo su WhatsApp, sempre grazie ai colleghi di WABetaInfo scopriamo altri dettagli riguardanti il futuro della piattaforma di messaggistica. Meta sta infatti lavorando su una funzionalità che risulterà particolarmente utile nel momento in cui ci si unisce a un gruppo per la prima volta. Stiamo parlando della condivisione della cronologia recente, appena implementata nella ultima beta di WhatsApp.

WhatsApp facilita l’unione ai gruppi

La versione 2.23.18.5 del servizio verde introdotta oggi su Android include una nuova impostazione per permettere a tutti i gruppi di condividere la cronologia recente, mostrando così ai membri appena unitisi i messaggi inviati nelle ultime 24 ore. In questo modo sarà molto più semplice coinvolgere coloro che arrivano nel bel mezzo di una conversazione, offrendo loro un contesto più chiaro e il topic del momento.

Si tratta di una novità molto elementare, ma che finora mancava alla piattaforma. Essendo però ancora in fase di sviluppo e nemmeno disponibile per tutti gli utenti che sono iscritti alla beta, è probabile che richiederà molto più tempo del previsto per l’implementazione stabile, al fine di raccogliere il feedback necessario prima della distribuzione globale. Se non altro, resta un passo nella giusta direzione.

Nel frattempo, la beta 2.23.17.22 per Android ha rilanciato una funzionalità importante per le Comunità, già presente nella piattaforma ma ora in fase di ampliamento anche per questa relativamente nuova sezione di WhatsApp, disponibile da “appena” un anno.