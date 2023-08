WhatsApp: feature importante in arrivo per Community

Ancora una volta gli attenti tipster di WABetaInfo tornano a notare novità importanti in arrivo su WhatsApp. Il servizio di messaggistica ha visto infatti la distribuzione di un update per la beta su Android, con la quale gli sviluppatori di casa Meta hanno deciso di introdurre una funzionalità particolarmente importante nelle Comunità: di cosa si tratta?

WhatsApp migliora le Community con questa feature

L’aggiornamento rilasciato tramite Google Play Beta in queste ore porta l’applicazione alla versione 2.23.17.22 su Android, che espande una feature già presente nella piattaforma alle Community, ovvero ai giganteschi gruppi di utenti che possono accogliere fino a 1.024 utenti collegando più gruppi esterni. Di cosa stiamo parlando? Dei sondaggi, già introdotti nei gruppi tradizionali nel novembre 2022 e finalmente in arrivo anche nelle Community.

Il funzionamento sembra lo stesso: un amministratore della Comunità può avviare il sondaggio toccando l’icona dell’allegato e selezionando la voce apposita “Sondaggi”. Dunque, bisogna digitare la domanda nella casella di testo dedicata e riportare le possibili risposte, consentendo anche più voti mediante il pulsante “Consenti risposte multiple”.

Una novità piuttosto semplice, ma forse essenziale per le Comunità in quanto spinge verso interazioni di massa, coinvolgendo i membri della Community stessa a interagire in un modo differente, prendendo parte al processo decisionale del grande gruppo di utenti. Naturalmente, il voto durante un sondaggio potrà essere anche reso segreto, proteggendo l’identità dell’utente e, soprattutto, il suo numero di telefono.

Al momento, come anticipato, si tratta di una funzionalità disponibile solo in beta, il cui rilascio avverrà soltanto tra qualche settimana o mese a seconda delle tempistiche di sviluppo della versione definitiva.