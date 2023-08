WhatsApp: nuove opzioni di formattazione del testo

WhatsApp potrebbe annunciare nuove opzioni di formattazione del testo. Gli esperti di WABetaInfo hanno scoperto tre novità nella beta della versione desktop: citazione, blocco di codice ed elenco puntato. Non è noto se e quando saranno disponibili per tutti. Non sarà però un’esclusiva della versione desktop, nonostante sia più facile usare le opzioni con mouse e tastiera.

Tre nuove opzioni di formattazione

WhatsApp consente già di utilizzare quattro opzioni di formattazione del testo: corsivo, grassetto, barrato e monospaziato. È sufficiente tenere premuto il dito sul testo e scegliere l’opzione nel menu. In alternativa è possibile aggiungere caratteri speciali prima e dopo il testo (trattino basso, asterisco, tilde e tre accenti gravi, rispettivamente).

Nell’ultima versione beta di WhatsApp Desktop sono presenti anche Quote Block, Code Block e Bulleted Lists. Quote Block consente di evidenziare parti dei messaggi nella conversazione (il funzionamento è diverso da quello dell’attuale funzionalità). Code Block permette invece di mostrare in modo chiaro righe di codice. Si tratta di una novità molto utile per sviluppatori e programmatori.

Infine, Bulleted Lists consente di creare un elenco puntato. Nello screenshot si possono vedere i caratteri speciali da inserire prima e dopo. Secondo WABetaInfo, le tre nuovi opzioni saranno disponibili anche in WhatsApp per Android e iOS.

Pochi giorni fa è stata scoperta la funzionalità che permette di creare sticker (adesivi) con l’intelligenza artificiale generativa. Dal 17 agosto è invece possibile inviare foto con risoluzione HD, quindi con una compressione minore rispetto alla qualità standard.