WhatsApp, più account su un dispositivo: ci siamo

Il team di Meta al lavoro su WhatsApp sembra aver ascoltato le richieste giunte dagli utenti e aver accelerato i tempi con l’obiettivo di implementare una delle funzionalità più desiderate dalla community: si tratta della possibilità di gestire più account su un solo dispositivo. Del suo presunto arrivo abbiamo già scritto su queste pagine a metà giugno, all’inizio della fase di sviluppo, con la comparsa delle prime informazioni in merito.

Più account WhatsApp sullo stesso dispositivo

La caratteristica, identificata come multi-account, dopo un primo test limitato agli iscritti Business, è stata ora individuata dalla sempre attenta redazione del sito WABetaInfo (da cui arriva lo screenshot visibile qui sotto) nella versione beta 2.23.17.8 dell’applicazione per Android distribuita a tutti. Al momento, l’accesso è chiuso ed è previsto un rollout graduale nel corso delle prossime settimane.

L’aggiunta dei profili da gestire sullo stesso smartphone è piuttosto semplice. All’interno delle impostazioni, vicino all’icona che genera un codice QR da impiegare per condividere il proprio contatto, ne compare una inedita. Premendola, è possibile eseguire l’operazione oppure effettuare lo switch tra quelli configurati.

Una funzionalità di questo tipo tornerà utile, ad esempio, per mantenere separate le conversazioni relative al lavoro da quelle private. Così, non sarà più necessario ricorrere all’utilizzo parallelo di due smartphone. Potrà beneficiarne anche la privacy. Questo perché le informazioni relative alla propria attività (permanenza online, ultimo accesso, stati condivisi) saranno resi visibili, ad esempio, ai contatti personali e non a quelli professionali.

Come sempre accade in questi casi, potrebbe trascorrere del tempo prima che la novità compaia nella versione definitiva di WhatsApp. Al momento, Meta non ha reso nota alcuna tempistica.

Nei giorni scorsi, il servizio ha introdotto la condivisione dello schermo durante le videochiamate. È un’altra funzionalità che strizza l’occhio a coloro che si affidano alla piattaforma per le attività nell’ambito professionale.