WhatsApp: screen-sharing durante le videochiamate

Dopo aver introdotto i videomessaggi istantanei, l’azienda di Menlo Park ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità per WhatsApp. Gli utenti possono condividere lo schermo durante una videochiamata. La novità era stata a fine maggio nella versione beta per Android e a metà giugno nelle versioni beta per iOS e Windows.

Screen-sharing durante le videochiamate

La condivisione dello schermo è una delle funzionalità più utilizzate in ambito lavorativo. Infatti è disponibile nei principali software per videoconferenze, tra cui Microsoft Teams, Google Meet e Zoom. La novità per WhatsApp è stata annunciata dal CEO Mark Zuckerberg con un post su Facebook e Instagram.

Grazie alla funzionalità di screen-sharing, WhatsApp consente di condividere documenti e foto, pianificare un viaggio o fare shopping insieme agli amici o fornire aiuto alle persone poco pratiche con la tecnologia. Gli utenti possono mostrare un’app specifica o l’intero schermo.

Per attivare la condivisione dello schermo è necessario toccare o cliccare l’icona Condividi. WhatsApp ha introdotto anche il supporto per le videochiamate in modalità orizzontale (landscape). Come si può vedere nelle immagini, la modalità è sicuramente utile durante lo screen-sharing. Per la condivisione di documenti di testo è ovviamente consigliato l’uso del computer, ma per la visualizzazione delle foto è sufficiente anche uno smartphone (ormai sono quasi tutti con schermo superiore a 6 pollici).

Ovviamente la condivisione dello schermo è protetta dalla crittografia end-to-end. Il rollout della funzionalità avverrà in maniera graduale, quindi sarà disponibile per tutti su Android, iOS e Windows nel corso dei prossimi giorni.