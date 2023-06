WhatsApp: condivisione dei video in alta qualità

Oltre a poter essere possibile inviare foto in alta qualità, WhatsApp adesso consente pure l’invio dei video in alta definizione. Lo si evince dalla più recente beta della celebre app di messaggistica per dispositivi Android (la versione 2.23.14.10 ).

WhatsApp: invio dei video in HD

Andando più nello specifico, WhatsApp ha abilitato una funzione che permette di scegliere di inviare video in HD, con un funzionamento abbastanza simile a quello previsto per le foto, mettendo a disposizione degli utenti un tasto, visibile nell’editor video proposto dopo aver selezionato il filmato da condividere, tramite il quale poter impostare la qualità del filmato secondo esigenza.

Alla pressione del pulsante, mostrato nella parte superiore dell’editor, compare infatti un menu tramite cui poter scegliere tra la qualità standard e HD, come visibile nello screenshot seguente. Per fare un esempio concreto: se un video in qualità standard è di 416×880 pixel, lo stesso in qualità HD sarà di 608×1296 pixel.

Da tenere presente che l’invio in qualità originale non è consentirà, ma verrà sempre applicata la compressione. Ad ogni modo, si tratta già di un bel passo in avanti rispetto a quanto proposto sino a questo momento.

L’opzione predefinita resta però sempre quella standard, per cui ogni volta che si vuole condividere un video dovrà essere selezionata sempre manualmente la qualità migliore. Inoltre, la funzione risulta accessibile soltanto quando è stato selezionato un video che nativamente è in qualità HD o superiore.

Un’altro dettaglio da considerare è che tutti i video condividi in HD saranno contrassegnati da un tag apposito nel fumetto in chat, in maniera tale da permettere ai destinatari di identificarne facilmente la qualità.