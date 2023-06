WhatsApp: così puoi inviare foto a risoluzione HD

La possibilità di inviare foto HD nelle chat di WhatsApp non è più una funzionalità esclusiva della versione beta: da alcuni giorni è disponibile per tutti. Ciò che in molti non sanno, però, è che l’opzione non risulta abilitata di default e dev’essere attivata manualmente. Sono comunque sufficiente pochi secondi per farlo, vediamo come.

Foto HD su WhatsApp: così le puoi inviare

Il primo step da seguire è aprire il menu principale dell’applicazione, premendo sul pulsante a forma di tre puntini posizionato nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia. Poi, è necessario selezionare la voce “Impostazioni” e scorrere fino a trovare “Spazio e dati”. All’interno di questa sezione c’è un ennesimo sottomenu intitolato “Qualità caricamento foto” (descritto come Scegli la qualità dei media da inviare ). Un tap e si apre il popup con le tre alternative proposte ovvero “Auto (consigliato)”, “Migliore qualità” e “Risparmio dati”, quest’ultima pensata per chi non è connesso a una rete Wi-Fi e deve fare i conti con i limiti imposti dal proprio operatore in termini di traffico dati consumato o con una connessione dalle prestazioni non particolarmente elevate. Quella da scegliere per recapitare immagini in alta risoluzione è ovviamente la seconda, mostrata nello screenshot qui sotto.

Una volta portato a termine questo breve tutorial, un tocco su “Ok” conferma la propria scelta, che potrà comunque essere modificata successivamente in qualsiasi momento.

Tra le altre novità introdotte di recente nell’applicazione dal team di Meta al lavoro sul progetto ci sono la possibilità di silenziare le chiamate da numeri sconosciuti, strumenti inediti per il controllo della privacy e la modifica dei messaggi spediti entro 15 minuti. Stando a quanto trapelato, la software house è inoltre impegnata per esaudire uno dei desideri più chiesti dalla community di utenti ovvero quello che dovrebbe permette di configurare più account su un solo dispositivo.