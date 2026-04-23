Fino a 10 TB in cloud e nessun abbonamento: con il cloud a vita è possibile

Il cloud storage a vita è l’opzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modo vantaggioso per archiviare i propri dati in cloud e in totale sicurezza. Con un servizio di questo tipo, infatti, non ci sono costi ricorrenti che, invece, caratterizzano gli abbonamenti. Bisogna solo acquistare uno spazio cloud, con un pagamento unico.

La soluzione giusta è pCloud che, in via promozionale, offre i suoi piani lifetime con uno sconto fino a 700 euro e con la possibilità di poter ottenere fino a 10 TB. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di pCloud, con anche la possibilità di effettuare l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal e con 14 giorni di garanzia di rimborso.

Le offerte di pCloud da attivare oggi

Ecco quali sono le offerte attuali disponibili per chi sceglie pCloud come provider per un piano di cloud storage a vita:

500 GB al costo di 199 euro anziché 299 euro

al costo di anziché 299 euro 2 TB al costo di 399 euro anziché 599 euro

al costo di anziché 599 euro 10 TB al costo di 1.190 euro anziché 1.890 euro

Tutti i piani sono disponibili con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo di utilizzare PayPal. C’è sempre la possibilità di sfruttare 14 giorni di garanzia di rimborso.

Scegliere un servizio di cloud a vita come pCloud rappresenta la soluzione giusta per chi ha bisogno di tanto spazio di archiviazione. A differenza degli abbonamenti, infatti, non ci sono costi ricorrenti (canone mensile o annuale).

In questo modo, nel lungo periodo, chi sceglie pCloud e il cloud a vita potrà ottenere tanto spazio in cloud (con possibilità di aggiungerne altro successivamente) e un risparmio notevole nel lungo periodo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere il piano da acquistare.