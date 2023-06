Modificare i messaggi di WhatsApp: ora si può, anche in Italia

La possibilità di modificare i messaggi scritti su WhatsApp è ora disponibile per tutti, anche in Italia. Il rollout è arrivato a interessare il nostro paese. Annunciata nelle scorse settimane, la caratteristica torna utile, ad esempio, per intervenire su un refuso in seguito alla spedizione. È possibile farlo entro 15 minuti dall’invio originale. Diamo uno sguardo a come funziona.

WhatsApp, modificare i messaggi: come funziona

Per far ricorso a questa novità, evitando così di lasciare un errore in bella vista all’interno delle chat (fino a oggi era necessario eliminare un completamente messaggio per poi riscriverlo daccapo), è sufficiente selezionarlo tenendo premuto per un paio di secondi, aprire poi il menu in alto a destra e selezionare infine la voce “Modifica”, come mostrato negli screenshot qui sotto. Si attiva così l’editor che consente di apportare le correzioni e i cambiamenti desiderati.

Una volta terminato, il messaggio in questione risulterà affiancato dall’etichetta “Modificato”. In questo modo è reso noto quanto accaduto agli occhi del destinatario e a quelli degli altri membri della chat di gruppo.

Se ancora non dovesse risultare disponibile, il consiglio è quello di provare ad aggiornare l’applicazione e poi ritentare. Durante il test, abbiamo notato che funziona da smartphone, ma non ancora dal client desktop. Inoltre, dal telefono non sembra possibile apportare modifiche ai messaggi precedentemente inviati dal computer.

Si tratta di una delle novità più richieste dagli utenti, a dire il vero già presente da tempo nelle alternative più usate, Telegram su tutte. Il team di Meta ha dunque ascoltato i feedback ricevuti, giungendo all’implementazione in WhatsApp. Tra le altre caratteristiche inedite già messe in cantiere, ma non ancora rilasciate, figurano il supporto ai visori VR della linea Quest, la possibilità di spedire videomessaggi e soprattutto quella che dovrebbe consentire di configurare più account su un solo device