WhatsApp: arrivano i videomessaggi nelle chat, come funzionano?

A quasi una settimana dal lancio dei Canali WhatsApp, il servizio di messaggistica di casa Meta presenta una nuova funzionalità particolarmente attesa all’interno delle ultime beta. Come riportato dagli attenti colleghi di WABetaInfo, l’applicazione si sta preparando alla diffusione globale stabile dei videomessaggi che, apparentemente, costituiranno la prima alternativa ai messaggi vocali per parlare velocemente con uno dei propri contatti.

WhatsApp accoglie i videomessaggi: come funzionano?

Nella beta Android 2.23.13.4 e nella beta iOS 23.12.0.71 di WhatsApp la feature in questione risulta del tutto utilizzabile, ma solo per alcuni utenti – almeno, allo stato attuale. Il rollout diffuso per gli utenti che sono iscritti alla Beta rispettivamente tramite Google Play e TestFlight dovrebbe completarsi nelle prossime settimane. Tra qualche mese, invece, i videomessaggi dovrebbero arrivare su tutti gli smartphone ove WhatsApp risulta installato.

Ma come funzionano i videomessaggi? Come potete vedere nelle istantanee soprastanti catturate da WABetaInfo, al posto dell’icona del microfono in basso a destra si può selezionare l’icona della videocamera con un semplice tap. A quel punto, si può avviare la registrazione con telecamera frontale e/o posteriore (naturalmente con opzione di passaggio tra le due opzioni) in maniera tale da mostrarsi mentre si parla con un contatto. I video potranno essere salvati a meno che non si inserisca il timer nelle opzioni della chat, e potranno durare al massimo 60 secondi.

Poiché un messaggio video viene registrato e inviato in tempo reale, quando i destinatari lo ricevono possono percepire che è stato realizzato di recente. Vale la pena notare, oltretutto, che i videomessaggi sono sempre crittografati end-to-end cosicché l’intera conversazione rimanga al sicuro, sia da estranei che dai dipendenti WhatsApp.