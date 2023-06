WhatsApp lancia ufficialmente i Canali: come funzionano?

Vi ricordate delle Newsletter di WhatsApp scoperte lo scorso aprile nelle beta per Android del servizio di messaggistica, poi rinominate in Canali? Ebbene, tale funzionalità è da oggi disponibile ufficialmente su WhatsApp per dare la possibilità alle aziende, ai content creator e a coloro che devono interfacciarsi con una base di follower molto ampia di conversare rapidamente con ciascuno di essi in pochissimo tempo, inviando lo stesso messaggio a più contatti con pochi tap.

Arrivano i Canali su WhatsApp

Come ripreso da TechCrunch, la diffusione della funzionalità sta avvenendo in questi giorni con il più recente update della piattaforma di messaggistica di casa Meta. I Canali verranno visualizzati nella scheda Aggiornamenti e permetteranno l’invio – e ricezione – di testi, foto, video, adesivi e sondaggi in via unidirezionale. Gli utenti non potranno rispondere ai messaggi (fatta eccezione per i sondaggi, naturalmente), e dovranno limitarsi a visualizzare i contenuti pubblicati dal creatore e dai moderatori del Canale.

Gli utenti potranno quindi unirsi a un numero illimitato di Canali tramite un link di invito, e in futuro esisterà anche una directory per trovare altri Canali dedicati a squadre sportive, enti locali, hobby e molto altro. Inoltre, gli amministratori potranno optare per la disattivazione della loro rilevabilità: in questo modo, i Canali potranno essere raggiunti solo con il link di invito apposito.

Al momento Meta sta lanciando Canali in partnership con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ed eminenti squadre sportive come FC Barcelona e Manchester City, oltre che con enti di mercati selezionati. Nei prossimi mesi la feature diventerà disponibile in più Paesi, osservando il suo successo e la sua stabilità con il lento trascorrere del tempo.

In Italia più recentemente è arrivato anche il nuovo WhatsApp Security Center, pensato per aiutare gli utenti a rimanere al sicuro mentre usano la piattaforma di messaggistica.