WhatsApp lancia Security Center, nuova protezione da scam

Mentre ieri abbiamo notato l’introduzione del supporto multi-dispositivo per WhatsApp su iPhone, il medesimo servizio di messaggistica proposto da Meta raddoppia il suo impegno per migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti lanciando il Security Center, definibile altrimenti “Centro di sicurezza globale”. Il suo obiettivo? Fare sì che tutti gli utenti, anche quelli meno esperti di tecnologia, siano al corrente delle minacce più gravi su smartphone e sappiano come affrontarle, con il supporto di misure ad hoc.

WhatsApp lancia il Centro di Sicurezza

Il nuovo Security Center è attualmente disponibile in dieci lingue (inglese, hindi, punjabi, tamil, telugu, malayalam, kannada, bengalese, marathi, urdu e gujarati) e viene proposto da WhatsApp come soluzione per proteggere gli utenti dagli spammer, dai tentativi di truffa, phishing e scam, migliorando la consapevolezza delle varie funzionalità della piattaforma, nonché delle misure di sicurezza presenti all’interno dell’app di messaggistica.

In altre parole, contiene piccole “lezioni” sul modo in cui operano la crittografia end-to-end per chiamate e messaggi, la verifica in due passaggi, i controlli avanzati per le chat di gruppo, le impostazioni sulla privacy, la protezione dell’account e molto altro. Non mancano, poi, organizzazioni internazionali di fact checking che mettono a disposizione degli utenti di WhatsApp Business opzioni per individuare notizie potenzialmente false.

Il rollout della funzionalità sta avvenendo in maniera graduale a partire dai paesi del sud-est asiatico, e arriverà anche in Occidente nel corso dei prossimi giorni. Per sapere maggiori dettagli è sufficiente visitare il sito dedicato, tradotto anche in italiano.

Parlando sempre della medesima app, attenzione al link che manda in tilt WhatsApp su Android.