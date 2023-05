WhatsApp: un link manda in tilt l'app su Android

Pur essendo WhatsApp l’app di messaggistica istantanea più usata e apprezzata al mondo, spesso si ritrova a dover fare i conti con fastidiosi malfunzionamenti che vanno a inficiare il corretto funzionamento del servizio (Meta sta infatti lavorando a una funzione che consente di segnalare il tutto facilmente). È questo il caso di quanto sta accadendo in queste ore. È stato infatti scoperto un bug relativo a un link specifico che sta causando non pochi inconvenienti su Android.

Andando più in dettaglio, il problema pare essere legato al seguente link abbreviato: wa.me/settings. Il suddetto collegamento dovrebbe portare gli utenti alla pagina delle impostazioni dell’app, ma in realtà manda in crash WhatsApp su Android.

Ad accorgersi dell’inusuale comportamento dell’app di messaggistica istantanea numero uno al mondo è stato l’utente Brute Bee che ha comunicato la cosa su Twitter. A suo dire, il bug deriva da un’eccezione non gestita all’interno del codice dell’app, precisamente una IndexOutOfBoundsException. Un errore di questo tipo si verifica quando si cerca di accedere a un elemento inesistente all’interno di un insieme di dati e porta a un ciclo di crash quando un utente seleziona una chat con il link in questione.

I can confirm it will also crash the app when you attempt to share this url on your status.

