WhatsApp: in sviluppo un'area per segnalare i bug

Dopo le novità relative alla possibilità di effettuare shopping end-to-end, nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi e interessanti dettagli riguardo una futura funzione di WhatsApp che potrebbe rivelarsi estremamente utile al fine di facilitare la vita agli utenti e rendere la celebre app di messaggistica ancora più ricca e performante: la disponibilità di un’area apposita per segnalare i bug.

WhatsApp: in arrivo un’area dedicata alla segnalazione dei bug

Per il momento non si tratta ancora di una feature ufficiale e neppure è dato sapere quando questa verrà effettivamente diffusa su larga scala, ma dall’analisi della versione beta di WhatsApp per Android (quella siglata come 2.22.19.12) – a stretto giro molto probabilmente sarà disponibile pure sulla controparte per iOS – emerge appunto la presenza di uno strumento che offre l’opportunità di riportare bug in maniera rapidissima direttamente all’interno dell’app.

Andando più in dettaglio, alla voce “Aiuto” comprendente “Centro Assistenza”, “Contattaci”, “Termini e Informativa sulla Privacy” e “Licenze” ne è stata aggiunta una denominata “Report bug” in cui gli utenti possono descrivere la problematica allegando eventualmente fino a tre schermate che permettono di dettagliare meglio il tutto. Nel fare ciò, WhatsApp si raccomanda ovviamente di non includere nessuna informazione sensibile, quali potrebbero esserlo dati personali o immagini di sé o dei propri contatti.

Da notare che, nuova funzionalità a parte, attualmente è comunque possibile segnalare eventuali problemi a WhatsApp rivolgendosi al supporto e descrivendo il problema nello spazio a disposizione. La risposta viene poi fornita in un secondo momento, direttamente in una chat di WhatsApp.