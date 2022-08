WhatsApp: shopping end-to-end nelle chat

Meta ha annunciato una partnership con JioMart (joint venture tra Reliance Retail e Jio Platforms) per portare l’intero catalogo dell’azienda di e-commerce su WhatsApp. Gli utenti indiani potranno scegliere i generi alimentari, aggiungerli al carrello e completare l’acquisto senza lasciare la chat. Lo shopping end-to-end era già stato introdotto su Instagram a metà luglio. Non è noto se la funzionalità verrà estesa ad altri paesi.

WhatsApp: piattaforma di e-commerce in India

Le aziende possono utilizzare WhatsApp Business per creare un catalogo e vendere i prodotti ai clienti, ma non sono ancora disponibili gli acquisti nelle chat. L’arrivo di questa funzionalità era stata annunciata a fine 2020. Ora gli utenti indiani possono sfruttare una completa esperienza di shopping end-to-end su WhatsApp.

Per effettuare un acquisto è sufficiente inviare il messaggio “Hi” al numero di JioMart (+917977079770). Si potrà quindi accedere all’intero catalogo di generi alimentari, sfogliare i prodotti, aggiungerli al carrello ed effettuare il pagamento senza uscire dalla chat. Gli utenti potranno utilizzare il sistema di pagamento UPI (Unified Payments Interface) sviluppato dalla National Payments Corporation of India.

Il servizio di messaggistica è utilizzato da oltre 400 milioni di indiani, ma l’attuale leader del settore è WeChat di Tencent, in quanto offre un numero maggiore di funzionalità, tra cui la possibilità di pagare qualsiasi cosa, dai biglietti per i concerti al cibo. L’obiettivo di Meta è trasformare WhatsApp in una piattaforma completa per competere con l’azienda cinese.