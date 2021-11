Facebook diventa un enorme store per lo shopping

Facebook non vuole fare concorrenza ad Amazon, ma le nuove funzionalità introdotte nel fine settimana potrebbero trasformare il social network in un enorme negozio digitale. Le novità riguardano infatti i Gruppi, utilizzati da oltre 1,8 miliardi di persone al giorno. Per il momento non è prevista nessuna commissione sui pagamenti. Quando verrà introdotta (forse nel 2023) sarà comunque inferiore al 30%.

Shop nei Gruppi e altre novità

Meta offre già numerosi tool di shopping per aziende e creatori su Instagram e WhatsApp. Ora è il turno di Facebook con la funzionalità Shops in Groups che permette agli amministratori dei gruppi di aprire negozi online dove i membri possono trovare vari prodotti di merchandising. Sono inoltre disponibili i suggerimenti di acquisto. I membri possono anche inserire nei commenti link ai prodotti presenti nello store. Quelli più menzionati verranno mostrati nel News Feed.

Un'altra importante novità riguarda i creatori o meglio gli influencer. Grazie alla funzionalità Live Shopping è possibile mostrare e vendere prodotti durante una diretta streaming. In pratica una versione moderna delle televendite. Ciò è consentito sia nella pagina dell'utente che in quella del brand con il quale è stato sottoscritto un accordo. Tutte le funzionalità elencate sono disponibili su web, Android e iOS.

Per effettuare acquisti informati su Facebook e Instagram sono previste alcune novità. Gli utenti possono vedere e rispondere alle domande, votare e scrivere una recensione sui prodotti. Quando viene taggato un brand, le aziende possono aggiungere alla pagina del prodotto la foto dell'utente. Gli amici effettueranno quindi l'acquisto con maggiore fiducia.