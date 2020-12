WhatsApp è ora molto più di una semplice applicazione per la messaggistica istantanea. La visione di Facebook finalizzata a renderla una piattaforma per il business sta prendendo forma come testimonia l’ennesima novità introdotta oggi e legata a doppio filo alle funzionalità già integrate per lo shopping: un carrello attraverso il quale effettuare acquisti in modo semplice e veloce.

Il carrello per lo shopping arriva su WhatsApp

L’app si trasforma di fatto in un servizio di e-commerce consentendo ai clienti di comprare i prodotti inclusi nei cataloghi ormai da qualche tempo a disposizione dei profili Business. Una volta scelti gli articoli desiderati l’utente non deve far altro che inviare l’ordine e attendere la conferma da parte del venditore. Di seguito un filmato che riassume in modo chiaro la procedura.

Oggi vi presentiamo l’arrivo della funzione Carrello su WhatsApp, uno strumento particolarmente utile quando si comunica con attività che vendono più di un articolo alla volta, come nel caso di ristoranti o negozi di abbigliamento.

Qui sotto alcuni screenshot che mostrano il processo di acquisto diretto all’interno di WhatsApp.

Con la funzione Carrello, gli utenti possono sfogliare il catalogo, selezionare più prodotti e inviare l’ordine all’attività in un singolo messaggio. In questo modo, per le attività sarà più facile tenere traccia degli ordini ricevuti e gestire le richieste dei clienti, agevolando così le vendite.

La tempistica dell’esordio non è affatto casuale, giusto in vista dello shopping natalizio.