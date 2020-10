Con le novità annunciate oggi per il servizio, WhatsApp Business compie un decisivo passo in avanti candidandosi a diventare uno degli strumenti più completi e versatili per la comunicazione tra aziende e clienti. Funzionalità inedite che confermano anche quale sia la visione di Facebook e come il gruppo abbia intenzione di monetizzare la popolarità dell’app.

Tre novità in arrivo per WhatsApp Business

La prima e più importante è quella riguardante l’esperienza di acquisto: i prodotti resi disponibili all’interno dei cataloghi potranno essere comprati direttamente, senza abbandonare la chat, grazie anche all’integrazione di un sistema per il pagamento (non viene citato direttamente né Facebook Pay né WhatsApp Pay). Un esempio negli screenshot riportati qui sotto. Non è dato a sapere con quali tempistiche avverrà il rollout.

Annunciato inoltre per i prossimi mesi un ampliamento delle partnership già in essere con i fornitori di soluzioni per l’hosting ai quali le aziende potranno affidarsi per la gestione dei messaggi, dell’inventario e per consentire ai dipendenti che lavorano da remoto in smart working di offrire un servizio puntuale anche per quanto concerne l’assistenza ai clienti.

L’ultima delle tre novità svelate oggi riguarda la vendita di servizi alle imprese. Per questa Facebook mette nero su bianco l’intenzione di “addebitare ai nostri clienti business una tariffa per alcuni dei servizi offerti”. Insomma, monetizzerà l’utilizzo dell’app.

Nel mese di luglio il gruppo di Mark Zuckerberg ha reso noto che WhatsApp Business conta 50 milioni di utenti in tutto il mondo.