Oggi WhatsApp Business celebra il traguardo dei 50 milioni di utenti nel mondo con l’annuncio di due feature inedite destinate ad aziende, professionisti e attività che hanno scelto l’applicazione per comunicare con i loro clienti. In Italia il servizio è disponibile da inizio 2018 e nel tempo è andato arricchendosi di nuove caratteristiche come i cataloghi e un’API a pagamento.

Due nuove funzionalità per WhatsApp Business

La prima delle novità è quella che consente di utilizzare un codice QR per avviare una chat, semplicemente effettuandone la scansione. I commercianti lo possono ad esempio esporre in vetrina, porre sulla confezione di un prodotto oppure stamparlo sulla ricevuta. In questo modo gli utenti e i clienti non sono più obbligati ad aggiungere manualmente il numero alla rubrica.

Una volta inquadrato il codice QR, si aprirà una chat con un messaggio precompilato e modificabile, impostato dall’attività per avviare una conversazione. Con gli strumenti di messaggistica di WhatsApp Business, le aziende possono rispondere velocemente ai messaggi, inviare informazioni e condividere il proprio catalogo.

Introdotta poi la possibilità di condividere i cataloghi dei prodotti o dei servizi offerti, tramite un semplice link. Stando a quanto reso noto da WhatsApp ogni mese oltre 40 milioni di utenti li visualizzano alla ricerca di cosa comprare.

Il collegamento può essere inviato direttamente nella chat, ma anche tramite altri canali: su Facebook, Instagram o altri social network, sui siti Web, via email ecc.