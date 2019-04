WhatsApp Business arriva su iPhone, è ufficiale

Con oltre 1,5 miliardi di utenti attivi su base mensile nel mondo (fonte Statista), WhatsApp è ad oggi l’applicazione per la messaggistica più diffusa a livello globale. Non stupisce che Facebook, in seguito all’acquisizione, abbia pensato a come far fruttare la popolarità del servizio anche nel territorio professionale: ne è così nata la versione Business che oggi fa il suo debutto ufficiale per iPhone.

WhatsApp Business: download per iPhone

La release iOS dell’app segue quella dell’edizione Android dello scorso anno, replicandone in tutto e per tutto le funzionalità. Confermate dunque le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane in merito al rilascio. Va precisato che il rollout su App Store riguarda nell’immediato i territori di Brasile, Germania, India, Indonesia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti, come comunicato sul blog della software house. La distribuzione raggiungerà in ogni caso anche gli altri paesi a breve, Italia compresa.

Che si tratti di un pasticciere di Ribeirão Preto, in Brasile, che vende le sue specialità online e gestisce il 60% degli ordini tramite WhatsApp Business o di un corniciaio di Chiavari, in Italia, che ha registrato un incremento del volume d’affari del 5-10% da quando ha cominciato a utilizzare WhatsApp Business, i proprietari di piccole aziende di tutto il mondo utilizzano la nostra applicazione per far crescere la propria attività.

WhatsApp Business: le funzionalità

WhatsApp Business mette a disposizione dei professionisti alcune funzionalità pensate appositamente per supportarli nell’attività quotidiana, in particolare per quanto riguarda la comunicazione con i clienti e la promozione.

È possibile impostare un profilo dell’azienda così da presentarsi, con tanto di descrizione, indirizzo email, postale o del sito Web, definire risposte rapide alle domande più frequenti (ad esempio sugli orari di apertura) e associare un’etichetta ai contatti e alle conversazioni, senza dimenticare i messaggi di benvenuto per accogliere i nuovi clienti o quelli di assenza per far sapere quando non si è disponibili. A questo si aggiungono tutte le caratteristiche già ben note per la versione consumer dell’applicazione, compresa WhatsApp Web che permette di gestire le conversazioni e inviare file direttamente dal computer, tramite client dedicato o browser desktop.

Una precisazione: come specificato sulle pagine del supporto ufficiale, nel manuale, è consentito trasferire la cronologia delle chat da WhatsApp Messenger a WhatsApp Business, ma non viceversa. Valutare dunque bene il passaggio. Inoltre, è possibile gestire entrambe le applicazioni sullo stesso smartphone, ma solo se associate a due numeri di telefono differenti.