Anticipata a fine ottobre, una delle più recenti novità di WhatsApp Business per i commercianti fa oggi il suo debutto ufficiale in tutto il mondo: si tratta del pulsante Shopping che permette ai clienti di effettuare acquisti direttamente dall’interno delle chat. La tempistica di lancio non è casuale, considerando la stagione delle festività ormai quasi alle porte.

Il pulsante Shopping per gli account WhatsApp Business

Viene visualizzato con l’icona messa in evidenza nello screenshot qui sotto che riproduce la sagoma di un negozio e prende il posto di quella dedicata alla videochiamata (che comunque non sparirà, ma verrà integrata a quella della chiamata vocale). Vedendola gli utenti (e potenziali clienti) sapranno che l’azienda dispone di un catalogo.

Una volta aperto saranno in grado di selezionare i prodotti desiderati e portare a termine l’ordine, senza mai abbandonare l’applicazione.

Di seguito un video che spiega ai commercianti come possono beneficiare della funzionalità.

Le statistiche ufficiali condivise da Facebook (che controlla l’applicazione) parlano di oltre 175 milioni di persone che ogni giorno inviano messaggi a un account WhatsApp Business e più di 40 milioni di visualizzazioni mensili per i cataloghi dei prodotti. Nei mesi scorsi il gruppo di Mark Zuckerberg ha confermato l’intenzione di “addebitare ai nostri clienti business una tariffa per alcuni dei servizi offerti”. In altre parole, presto inizierà a monetizzare l’utilizzo del servizio.