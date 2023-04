WhatsApp: le Newsletter si chiameranno Canali

Si torna a parlare della funzione Newsletter di WhatsApp che presto o tardi farà capolino sulla versione stabile della celebre app di messaggistica. Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, la feature è stata rinominata in Canali.

WhatsApp: Canali al posto delle Newsletter

A rendere nota la cosa è stato, come di consueto in tali circostanze, il team di WABetaInfo, dall’analisi della versione beta 2.23.8.6 di WhatsApp per Android.

Ricordiamo che, in base a quanto emerso sino ad ora, le Newsletter – o per meglio dire i Canali – saranno disponibili come sezione separata e facoltativa all’interno della scheda Stato di WhatsApp, la quale verrà rinnovata andando a implementare alcune modifiche alla grafica proprio per l’utilizzo in questione.

Si tratta di una funzione progettata per la trasmissione di informazioni e con cui gli utenti potranno ricevere più facilmente aggiornamenti utili da altri account WhatsApp.

I Canali su WhatsApp si comporteranno come uno strumento privato nel quale le informazioni sensibili dell’utente che si unirà non saranno visualizzabili per impostazione predefinita. Da tenere però presente che, considerando il numero ingente di utenti che potrà iscriversi, i messaggi all’interno di un canale non godranno della crittografia end-to-end.

Inoltre, gli utenti potranno decidere facilmente a quali Canali iscriversi indipendentemente dal fatto che i creatori siano o meno tra i propri contatti. Supporteranno altresì gli handle, per cui sarà possibile trovare facilmente un determinato canale con una ricerca scritta mediante un campo di testo preposto.

Quando, di preciso, i Canali saranno presentati ufficialmente attualmente non è dato saperlo, ma considerando il sempre maggiore incremento di indiscrezioni al riguardo è verosimile che non debba trascorrere ancora molto tempo.