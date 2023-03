WhatsApp: le newsletter stanno per arrivare, novità dalla beta

Giusto dopo avere scovato i controlli aggiuntivi per i messaggi effimeri, gli attenti tester di WABetaInfo identificano all’interno della più recente beta di WhatsApp per Android la possibilità di creare le Newsletter. Molto probabilmente, il servizio di messaggistica di casa Meta integrerà questa feature specifica nel corso dei prossimi mesi, rendendolo ancora più adatto alle attività delle community di tutte il mondo e di coloro che amano condividere con chiunque i loro pensieri in un formato meglio strutturato.

WhatsApp si prepara a introdurre le Newsletter

Lo screenshot riportato da WABetaInfo non lascia alcun dubbio: nella beta 2.23.7.17 per smartphone del robottino verde, WhatsApp presenta una nuova scheda “Crea Newsletter”, parallela alla creazione delle Comunità, delle chat di gruppo e dei Broadcast. Come funziona? Molto semplicemente, per ora è evidente che la Newsletter richiede un logo, un nome e una descrizione.

Una volta creata la Newsletter, essa sarà visibile nella scheda dello Stato e altre persone potranno accedervi utilizzando un link di invito ad hoc o, in alternativa, inserendo il nome utente all’interno dell’app stessa per procedere con la ricerca manuale.

Naturalmente, l’iscrizione alle newsletter resta facoltativa e WhatsApp non ne proporrà nessuna agli utenti in quanto non ci sono raccomandazioni algoritmiche; difficilmente quest’ultima diventerà una feature ufficiale nel corso dei prossimi mesi, in quanto l’app non prevede consigli di questo tipo. Inoltre, questa funzionalità non fa perno su altri social network come Facebook o Instagram in quanto è una mera estensione della messaggistica privata.

Come per tutte le altre feature attualmente in Beta, ricordiamo che si tratta di una novità in fase di sviluppo il cui lancio non è assicurato o, comunque, avverrà tra diverse settimane, se non mesi.