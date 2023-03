WhatsApp, in arrivo più controlli per messaggi effimeri

In attesa dei messaggi vocali effimeri su WhatsApp, dalle beta più recenti del servizio di messaggistica si fa notare una novità molto interessante che migliorerà ancora una volta l’esperienza d’uso per tutti gli utenti, in particolar modo coloro che amano la privacy. Grazie a WABetaInfo scopriamo, ancora una volta, cosa possiamo aspettarci dai prossimi aggiornamenti.

WhatsApp migliora i messaggi effimeri

I messaggi che scompaiono sono supportati ufficialmente da WhatsApp dal novembre 2020 e, fino a oggi, hanno consentito agli utenti di impostare i tempi di cancellazione dei messaggi con tre opzioni specifiche: 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Come notato da WABetaInfo, però, in futuro ci sarà un controllo più granulare sul tempo di autodistruzione grazie all’aggiunta di ben 15 opzioni inedite:

1 ora

3 ore

6 ore

12 ore

2 giorni

3 giorni

4 giorni

5 giorni

6 giorni

14 giorni

21 giorni

30 giorni

60 giorni

180 giorni

1 anno

Ciascuna di queste sarà selezionabile esattamente come visto fino a oggi, semplicemente aprendo il menu a comparsa “Più opzioni”. Così facendo, chiunque potrà sentirsi al sicuro: la cancellazione dopo un’ora si rivelerà utile per tutti coloro che sono davvero sensibili alla privacy; al contrario, l’eliminazione dopo un anno fungerà più probabilmente da tempo limite o impostazione per qualche chat particolare.

Come per la pletora di altre funzionalità che WhatsApp sta testando, non è noto quando queste opzioni inedite di durata dei messaggi effimeri diventeranno disponibili al pubblico. L’attesa potrebbe durare poche settimane, come anche diversi mesi. A tempo debito, naturalmente, vi aggiorneremo.