WhatsApp prepara i messaggi vocali da ascoltare una volta sola

WhatsApp negli ultimi anni ha soddisfatto gli utenti introducendo i messaggi che si leggono una volta sola, ovvero i messaggi “effimeri”, e la possibilità di inviare fotografie e video che scompaiono una volta sola e non possono essere salvati sul dispositivo mobile utilizzato. Ebbene, la medesima novità a breve riguarderà anche i messaggi vocali, come ci dimostra l’ultima beta per Android del servizio di messaggistica di casa Meta.

Arrivano i messaggi vocali effimeri su WhatsApp

Ancora una volta, sono gli attenti esaminatori di WABetaInfo ad accorgersi di questa notevole novità all’interno della piattaforma di chat verde. Per l’esattezza, la feature in questione è stata individuata nella Beta per Android numero 2.23.7.8, rilasciata giusto in queste ore.

Come potete vedere in questo screenshot offerto dal team di WABetaInfo, il team di Meta sta chiaramente pianificando di introdurre questa funzionalità in un futuro aggiornamento dell’app, il cui lancio molto probabilmente avverrà tra più di un mese. Il funzionamento è semplice: come nel caso delle immagini e dei video effimeri, i messaggi vocali inviati con questa opzione non possono essere salvati, inoltrati o registrati, tutelando così la privacy del mittente.

In questo modo la sicurezza della comunicazione tra due persone diventa ancora più protetta: oltre alla crittografia end-to-end introdotta oramai diversi anni addietro, l’opzione di visualizzazione unica riduce il rischio che altre persone particolarmente curiose, o malintenzionati che riescono ad intrufolarsi nello smartphone, possano riprodurre i messaggi in un secondo momento.

Come già reso noto, dunque, la feature per inviare messaggi audio riproducibili solo una volta è ancora in fase di sviluppo e potrebbe essere soggetta a modifiche nel corso delle prossime settimane. Conosceremo il funzionamento esatto una volta che WhatsApp provvederà con la distribuzione nella versione stabile del servizio.