WhatsApp: modifica messaggi inviati entro 15 minuti

La novità era stata recentemente scoperta nella versione beta di WhatsApp per Android. Mark Zuckerberg in persona ha annunciato che gli utenti possono modificare i messaggi inviati entro 15 minuti. Il post di Meta fornisce maggiori informazioni sulla funzionalità.

Opzione Modifica su WhatsApp

Da oltre 5 anni è possibile eliminare i messaggi su WhatsApp (solo dalla propria chat o per tutti). Questa era l’unica soluzione disponibile se l’utente inviava messaggi al mittente sbagliato oppure se voleva correggere gli errori ortografici. L’anno scorso, il limite di tempo è stato esteso da 48 a 60 ore. La nuova funzionalità permette invece di modificare il messaggio, ma solo se l’operazione viene effettuata entro 15 minuti dall’invio.

Per modificare un messaggio è sufficiente tenere premuto sul testo e scegliere la voce Modifica nel menu. Nella parte inferiore destra (accanto all’ora di invio) verrà quindi aggiunta l’etichetta “Modificato“. Non viene mostrata invece la cronologia delle modifiche, come su Facebook. Ovviamente il messaggio modificato rimane protetto dalla crittografia end-to-end.

Il rollout della funzionalità è iniziato oggi e sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane (non è ancora arrivata in Italia, ndr). Già disponibile invece il lucchetto per le chat, oltre alle novità per sondaggi e condivisioni.

Apple con iOS 16, Telegram e Signal offrono da tempo una simile funzionalità. Anche Twitter permette di modificare i tweet, ma solo agli abbonati. L’annuncio arriva nello stesso giorno in cui Meta ha ricevuto la multa record di 1,2 miliardi di euro per la violazione del GDPR e della sentenza Schrems II della Corte di Giustizia dell’Unione europea.