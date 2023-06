WhatsApp: più account su un solo dispositivo

È in arrivo su WhatsApp una delle novità più attese e richieste dagli utenti: la possibilità di configurare più account su un unico dispositivo. A scoprirlo, come sempre, è stata l’attenta redazione del sito WABetaInfo (su segnalazione di un lettore), passando in rassegna le modifiche introdotte dal team di Meta al lavoro sull’applicazione con l’aggiornamento alla release 2.23.15.5, appena rilasciato attraverso il Google Play Beta Program. Va precisato che, al momento, non ci sono annunci ufficiali e non sono note le tempistiche per la sua eventuale introduzione. Potrebbero dunque trascorrere settimane o addirittura mesi.

Più account WhatsApp su un dispositivo: ci siamo quasi

Si tratta di una funzionalità attualmente in fase di sviluppo e non ancora accessibile, nemmeno a coloro coinvolti nella fase di test. A quanto pare, è destinata sia all’utenza business sia a chi impiega l’app per le proprie chat private. La stessa fonte ha messo a disposizione un primo screenshot, visibile qui sotto, che mostra il menu attraverso cui sarà possibile effettuare il passaggio, in un solo tocco, da un profilo all’altro. È del tutto simile a quello che già oggi permette di fare lo stesso su Instagram.

A cosa servirà? Sostanzialmente, andrà a semplificare la vita a chi, quotidianamente, si vede costretto a dover gestire le conversazioni relative ad ambiti differenti, ad esempio quelle professionali e quelle personali, relazionandosi da una parte con i clienti, i collaboratori e i colleghi, mentre dall’altra con gli amici, i partner e i familiari.

La svolta multi-account di WhatsApp potrebbe dunque tornare utile soprattutto a chi, oggi, si vede costretto a portare sempre con sé due o più smartphone. I potenziali benefici si dovrebbero riflettere anche sulla privacy e sulla gestione delle notifiche, evitando ad esempio di ritrovarsi sommersi da quelle relative alle chat lavorative una volta terminata la giornata di lavoro.