WhatsApp potrebbe arrivare anche su Meta Quest

Pochi giorni fa Facebook ha tolto i veli alla nuova generazione di Meta Quest che sarà ufficialmente disponibile in autunno. Per quel momento, non è assolutamente da escludere l’ipotesi che WhatsApp possa fare capolino pure sul visore. Lo si apprende dall’analisi dell’ultima beta della celebre app di messaggistica per dispositivi Android.

WhatsApp: in test la compatibilità con Meta Quest

Andando più in dettaglio, la versione 2.23.13.6 della beta di WhatsApp per la piattaforma mobile di casa Google, fruibile per i beta tester tramite il programma Google Play Beta, contiene infatti una novità piuttosto importante: la compatibilità ufficiale di Meta Quest come dispositivo collegato. In futuro, dunque, dovrebbe essere possibile collegare un account WhatsApp al visore di Meta.

Si tratta di una notizia di particolare rilievo, visto e considerato che sino a questo momento la cosa non era fattibile in alcun modo. È bene tenere presente che in passato alcuni utenti avevano già provato a forzare l’installazione di WhatsApp sul visore, ma in tal caso si tratterebbe di una soluzione ufficiale.

Per provare la funzionalità, però, occorrerà aspettare. L’opzione, infatti, è ancora in via di sviluppo. Per cui, almeno fino ad ora, non sono disponibili maggiori dettagli al riguardo, ad esempio su come avverrà la connessione tra l’account WhatsApp e il dispositivo VR.

Ad ogni modo, anche nel caso del visore le comunicazioni dovrebbero essere protette da crittografia end to end, ma attualmente non vi sono ancora certezze ed è possibile solo fare qualche ipotesi al riguardo. Indubbiamente se ne potrà sapere di più nei mesi a venire.