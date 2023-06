Meta Quest 3 disponibile in autunno a 569,99 euro

Mark Zuckerberg ha annunciato il nuovo Meta Quest 3. Il visore per la realtà mista (virtuale e aumentata) sarà in vendita a partire dall’autunno. La versione da 128 GB costerà 569,99 euro in Italia. Successivamente sarà disponibile anche un’edizione con più storage. L’azienda di Menlo Park ha fornito le principali informazioni in merito a design e hardware. Ulteriori dettagli saranno comunicati durante la conferenza Connect del 27 settembre.

Meta Quest 3: le specifiche del visore

Meta Quest 3 è il 40% più sottile e quindi più confortevole rispetto al predecessore Quest 2. È inoltre due volte più potente, grazie all’impiego del nuovo processore Snapdragon di Qualcomm (nel comunicato stampa non viene specificato il modello) che permette di ottenrre maggiori prestazioni e soprattutto una migliore qualità grafica per i giochi.

Integra poi display con risoluzione più elevata e ottiche pancake. Per conoscere le specifiche complete si dovrà attendere la conferenza Connect del 27 settembre. La principale novità è rappresentata dalle due fotocamere RGB a 4 megapixel e dal sensore di profondità che consentono l’esperienza aumentata, ovvero la combinazione tra mondo virtuale e reale. Sfruttando la tecnologia Meta Reality e il passthrough video a colori, l’utente potrà interagire con entrambi i mondi.

Meta ha inoltre riprogettato i controller Touch Plus, eliminando l’anello esterno. Sono stati aggiunti anche il sistema tattile TruTouch e il tracciamento delle mani sarà supportato fin dall’inizio grazie a Direct Touch. Ovviamente, sono supportati tutti i giochi di Quest 3 e quelli che verranno annunciati durante il Meta Quest Gaming Showcase di questa sera.

Come detto, il nuovo Quest 3 con 128 GB di storage sarà in vendita al prezzo di 569,99 euro in Italia. A partire dal 4 giugno, le spese richieste per l’acquisto del Quest 2 scenderanno a 349,99 euro (128 GB) e 399,99 euro (256 GB).

Con il prossimo aggiornamento saranno inoltre incrementate del 26% e 19% le prestazioni di CPU e GPU del Quest 2, mentre le prestazioni della GPU del Quest Pro verranno incrementate dell’11%.

