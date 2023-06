WhatsApp: arriva il supporto per le foto in HD

Dall’analisi delle ultime versioni beta di WhatsApp per Android e iOS è emersa una nuova e interessante opzione che saprà indubbiamente fare la gioia dei più: la possibilità di condividere foto in alta definizione.

WhatsApp: foto in HD nelle conversazioni

Andando più in dettaglio, in seguito all’installazione dell’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.12.13 dal Google Play Store e di WhatsApp beta per iOS 23.11.0.76 dall’app TestFlight, alcuni beta tester visualizzano una nuova opzione che permette di gestire la qualità della foto da inviare all’interno delle conversazioni, andando quindi a confermare le “avvisaglie” di gennaio scorso.

L’opzione viene mostrata al momento della condivisone delle foto, sotto forma di pulsante nella parte superiore della schermata dopo aver selezionato l’immagine da condividere.

Facendo tap sul pulsante in questione viene mostrato un menu per la scelta tra qualità standard e HD, ma ciò è possibile solo se si selezionano immagini di grandi dimensioni.

Va tuttavia precisato che la funzionalità non consente di inviare le foto in qualità originale, visto e considerato che verrà comunque applicata una leggera compressione. Quello che però subisce un notevole miglioramento è la risoluzione, che passa da 1.600 x 1.052 a 4.096 x 2.692.

Un’altra cosa da tenere presente è che l’opzione predefinita sarà sempre quella denominata “Qualità standard” per qualsiasi foto, motivo per cui risulta necessario selezionare l’opzione “HD” ogni volta che si desidera condividere una nuova foto con qualità e risoluzione migliorata.

Inoltre, tutte le foto che vengono condivise sfruttando l’opzione HD sono contrassegnate da un’etichetta apposita che rende immediatamente riconoscibile ciò.