WhatsApp, novità: silenzia chiamate e controllo privacy

Ancora novità per la tutela della sfera privata su WhatsApp: dopo il Lucchetto Chat, tocca ad altre due funzionalità inedite, al debutto oggi, ovvero la possibilità di silenziare le chiamate da numeri sconosciuti e il controllo della privacy. L’annuncio è giunto direttamente dal blog ufficiale dell’applicazione, vediamo di cosa si tratta.

Privacy su WhatsApp: silenzia le chiamate da numeri sconosciuti

La prima è quella che permette di filtrare spam, truffe e chiamate indesiderate in modo del tutto automatico, per una maggiore protezione. Per attivarla non bisogna far altro che aprire le Impostazioni dell’app, selezionare la voce Privacy, poi Chiamate e infine Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti. Alla loro ricezione, il telefono non squillerà, ma rimarranno visibili nell’elenco di quelle in entrata, nel caso fosse qualcuno di importante.

La seconda, invece, mira a far conoscere il più possibile le opzioni di tutela disponibili. Si trova in cima alla sezione Impostazioni, raggiungibile con un tocco su Controllo della privacy. Di fatto, propone in un solo luogo una panoramica sulle configurazioni distribuite nei vari menu e sottomenu, ad esempio Scegli chi può contattarti, Controlla le tue informazioni personali, Aumenta la privacy delle chat e Proteggi ancora meglio il tuo account.

Questa settimana il team di Meta al lavoro su WhatsApp dà il via a una campagna che incoraggia le persone a mettersi in contatto tra loro con un messaggio privato, così da trovare uno spazio sicuro in cui comunicare liberamente con amici e persone care. Questo il primo filmato inerente all’iniziativa.

Ricordiamo infine che è in corso in questi giorni, anche in Italia, la distribuzione della nuova funzionalità che permette di modificare i messaggi inviati. Tutti i dettagli sono riportati nell’articolo dedicato.