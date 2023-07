WhatsApp, arrivano i videomessaggi istantanei

WhatsApp accoglie oggi una nuova funzionalità: permette di inviare i videomessaggi istantanei con una modalità del tutto simile a quella che, ormai da parecchio tempo, consente di spedire i messaggi vocali. L’annuncio conferma dunque l’indiscrezione circolata a metà giugno in merito al possibile arrivo della novità.

Come funzionano i videomessaggi istantanei di WhatsApp

L’integrazione va a modificare il pulsante già in uso, appunto, per i messaggi vocali. Come? È ben spiegato dall’immagine qui sotto: da ora in poi svolgerà un doppio ruolo, permettendo di passare con un semplice tap dall’una all’altra modalità. Se è mostrata la videocamera, un tocco prolungato avvierà la registrazione di un filmato, mentre se è visualizzato il microfono si procederà come sempre all’acquisizione del flusso audio.

In un post condiviso su Facebook da Mark Zuckerberg si vede l’intero procedimento. Prima che prenda il via la registrazione vera e propria compare un breve conto alla rovescia. Una volta terminata (non appena tolto il dito dallo schermo), l’invio sarà automatico. Con uno swipe verso sinistra è possibile eliminare il contenuto ed eventualmente ripetere l’operazione, mentre uno verso l’alto attiverà il blocco per far procedere l’acquisizione automaticamente.

Nelle chat di WhatsApp, i videomessaggi istantanei spediti e quelli ricevuti sono mostrati in un inedito formato circolare. Un tocco dà il via alla riproduzione. La durata massima consentita è pari a 60 secondi.

Come sempre accade in questi casi, nonostante il rollout abbia già preso il via, potrebbe essere necessario attendere fino a qualche settimana prima di poter accedere alla nuova funzionalità.

https://www.facebook.com/zuck/posts/pfbid033KJQVmjjBtki5rv3GwdKEroLL8Ws5uQXaQdW7wvJQ1eq44PBFwkadGUHQHdXgyCcl

Il team di Meta al lavoro su WhatsApp conferma che i videomessaggi istantanei sono protetti dalla crittografia end-to-end, così da garantire il massimo livello possibile di sicurezza e tutela della privacy.