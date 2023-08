WhatsApp: nuovi sticker con l'IA generativa

Dopo aver introdotto la condivisione dello schermo durante le videochiamate, WhatsApp dovrebbe presto annunciare la prima funzionalità IA. Nella versione beta 2.23.17.14 per Android è presente l’opzione per creare nuovi sticker sfruttando l’intelligenza artificiale generativa. Nella versione beta di WhatsApp Web è stata invece aggiunta la protezione tramite screen lock.

Sticker IA su Android

Per inviare uno sticker è sufficiente toccare l’icona dedicata nella tastiera e caricare il set preferito. Dopo aver installato la versione beta 2.23.17.14 per Android verrà mostrato il nuovo pulsante Crea. L’utente deve quindi inserire una descrizione testuale, come indicato nell’esempio (un gatto che ride su uno skateboard).

Verranno generati diversi sticker corrispondenti alla descrizione e l’utente può scegliere quello da condividere nella conversazione. Gli sticker IA sono facilmente riconoscibili e il destinatario viene correttamente informato sulla loro origine. È possibile segnalare a Meta la generazione di sticker inappropriati. Non è tuttavia noto il modello “text-to-image” utilizzato.

La funzionalità permetterà di creare un set di sticker personalizzati che miglioreranno l’esperienza di messaggistica. Al momento è accessibile ad un numero limitato di utenti. Un’altra utile novità in arrivo è il supporto multi-account. Sarà possibile accedere a WhatsApp con due account differenti, in modo da separare le conversazioni (ad esempio quelle private e di lavoro).

Nella versione beta 2.2333.11 di WhatsApp Web è presente invece lo screen lock per proteggere la privacy. Prima di visualizzare l’elenco delle conversazioni è necessario inserire una password. Senza quest’ultima non vengono nemmeno mostrate le notifiche. Anche lo screen lock è accessibile ad un numero limitato di utenti.