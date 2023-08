WhatsApp: ora tutti possono inviare foto HD

Qualcuno ha già avuto modo di mettere alla prova la funzionalità durante le ultime settimane, ma ora è disponibile per tutti (o quasi): WhatsApp permette di inviare foto HD, dunque mantenendo una qualità elevata, maggiore rispetto al passato. A darne l’annuncio è Mark Zuckerberg, con un post condiviso dal CEO sui propri profili social.

La condivisione delle foto su WhatsApp ha appena ottenuto un upgrade: ora le potete inviare in HD.

Come inviare foto HD su WhatsApp

L’operazione è molto semplice. Quando si sta per spedire un’immagine, scattandola al momento oppure prelevandola tra quelle presenti nella galleria, è sufficiente premere il pulsante “HD” visualizzato nella parte alta dell’interfaccia. Si abilita così la trasmissione a qualità elevata: 3563×2539 pixel nel caso del file usato per il nostro test, ma varia a seconda delle proporzioni (raggiungendo la dimensione massima per lato di 4096 pixel).

All’interno della chat, l’icona HD compare sopra l’anteprima dell’immagine. L’invio è come sempre protetto dalla crittografia end-to-end.

Una volta effettuata una trasmissione in HD, non diventerà la scelta predefinita. In altre parole, sarà necessario abilitare questa modalità ogni volta, altrimenti la spedizione avverrà a qualità standard. Un accorgimento, questo, utile per non pesare troppo sulla memoria interna di chi riceverà i file.

Il rollout della nuova funzionalità ha preso il via, ma come spesso accade in questi casi, potrebbero trascorrere alcuni giorni (o settimane) prima che raggiunga tutti. Sarà accessibile da Android, iOS e dalle applicazioni Web del servizio.

Per coloro che si trovano a dover fare i conti con connessioni lente è prevista la possibilità di continuare a ricevere le fotografie a risoluzione standard.

Vale la pena sottolineare che, nonostante l’etichetta HD, anche con questo metodo le immagini sono sottoposte a compressione (seppur con un impatto inferiore). Se si desidera evitarla, un workaround consiste nell’inviarle come documento, mantenendo così il formato originale.