 Problemi con Poste Italiane il 30 ottobre? Gli aggiornamenti
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Problemi con Poste Italiane il 30 ottobre? Gli aggiornamenti

Segnalati problemi con le app e i servizi online di Poste Italiane, difficoltà nell'autenticazione con PosteID: cosa sta succedendo?
Problemi con Poste Italiane il 30 ottobre? Gli aggiornamenti
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Segnalati problemi con le app e i servizi online di Poste Italiane, difficoltà nell'autenticazione con PosteID: cosa sta succedendo?
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Si stanno moltiplicando le segnalazioni relative a problemi con i servizi online di Poste Italiane. Il grafico qui sotto è tratto dal portale Downdetector, che come sempre raccoglie i feedback degli utenti. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso, appena disponibili.

Problemi con Poste Italiane il 30 ottobre 2026

Segnalati problemi con i servizi di Poste Italiane

Abbiamo fatto un test ed effettivamente ci sono difficoltà nell’accesso a PosteID. La procedura di autenticazione non va a buon fine. Continuiamo a monitorare la situazione.

Aggiornamento (30 ottobre 2026, ore 11:27)

Fortunatamente, dopo il picco iniziale, l’incremento nel numero delle segnalazioni sembra essersi fermato. Potrebbe dunque trattarsi di un problema circoscritto o già in fase di risoluzione.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazioni raccolte attraverso i social network, su quelle ricevute dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non deve essere considerato in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 30 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
30 ott 2026
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