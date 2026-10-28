Revolut down il 28 ottobre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

C’è un picco di segnalazioni per un possibile down di Revolut. In questo momento non sono moltissime, ma vale la pena monitorare la situazione, considerando quanto accaduto poco più di una settimana fa. Il grafico qui sotto mostra l’andamento dei feedback inviati al portale Downdetector. Pubblicheremo tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo, appena disponibili.

Problemi con Revolut? Cosa sappiamo

La dashboard ufficiale segnala effettivamente un problema con l’autenticazione (Sign in). Dovrebbe essere questa l’anomalia incontrata da chi ha un conto con la banca britannica.

Aggiornamento (28 ottobre 2026, ore 16:27)

Il down sembra più esteso di quanto immaginato in un primo momento. Aumenta il numero delle segnalazioni inviate a Downdetector. Continueremo a monitorare l’evolversi della situazione.

Arrivano anche gli immancabili post sui social network accompagnati dall’hashtag #revolutdown. Eccone uno appena pubblicato.

#RevolutDown again? Really? This time I can’t even log into my account. How am I supposed to contact support? Nobody even replied to me last time. @revolutsupport — Michal Kučera (@mi_kucera) October 28, 2026

Aggiornamento (28 ottobre 2026, ore 16:31)

Anche il profilo ufficiale X di Revolut Support conferma il problema. Ecco il messaggio condiviso che fa luce sulla natura del malfunzionamento.

Salve. Il nostro team dedicato si sta occupando di un’interruzione del servizio che, per alcuni utenti, rende difficoltoso l’accesso. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione. Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati.

Hi there. Our dedicated team is actively addressing a service disruption that affects a few of our users with login. We’re working to resolve this as soon as possible. Thank you for your patience and understanding during this time and we’re sorry for the inconvenience this may have caused you. You can get update from our status page here- https://t.co/HifE5u4RGq — Revolut Support (@revolutsupport) October 28, 2026

Aggiornamento (28 ottobre 2026, ore 16:44)

I feedback sono in forte aumento. Il problema sembra diffuso a livello internazionale. Parecchi utenti raccontano di trovarsi a dover fare i conti con le disconnessioni improvvise dell’app e con l’impossibilità di accedere ai propri conti. Di conseguenza, diventa impossibile anche eseguire qualsiasi operazione.

Aggiornamento (28 ottobre 2026, ore 16:48)

Alcuni utenti raccontano di veder comparire sui loro display messaggi di errore relativi a un problema dalla natura non meglio specificata o alle credenziali errate, nonostante siano corrette. È bene sottolineare che il problema di autenticazione non si traduce in alcun rischio per i conti e per il denaro gestito.

Aggiornamento (28 ottobre 2026, ore 17:00)

Una prima flessione nel numero delle segnalazioni fa ben sperare nella risoluzione del problema. Continueremo ad aggiornare questo articolo.

Aggiornamento (28 ottobre 2026, ore 17:09)

La dashboard ufficiale di Revolut dà l’anomalia come risolta. Anche il calo dei feedback inviati a Downdetector sembra confermarlo.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazioni raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.