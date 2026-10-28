 Revolut down il 28 ottobre: tutti gli aggiornamenti (risolto)
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Revolut down il 28 ottobre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Segnalati problemi in corso per Revolut: i feedback arrivano a poco più di una settimana dal lungo down che si è registrato il 20 ottobre.
Revolut down il 28 ottobre: tutti gli aggiornamenti (risolto)
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Segnalati problemi in corso per Revolut: i feedback arrivano a poco più di una settimana dal lungo down che si è registrato il 20 ottobre.
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C’è un picco di segnalazioni per un possibile down di Revolut. In questo momento non sono moltissime, ma vale la pena monitorare la situazione, considerando quanto accaduto poco più di una settimana fa. Il grafico qui sotto mostra l’andamento dei feedback inviati al portale Downdetector. Pubblicheremo tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo, appena disponibili.

Il down di Revolut del 28 ottobre 2026

Problemi con Revolut? Cosa sappiamo

La dashboard ufficiale segnala effettivamente un problema con l’autenticazione (Sign in). Dovrebbe essere questa l’anomalia incontrata da chi ha un conto con la banca britannica.

Il problema sulla dashboard ufficiale di Revolut

Aggiornamento (28 ottobre 2026, ore 16:27)

Il down sembra più esteso di quanto immaginato in un primo momento. Aumenta il numero delle segnalazioni inviate a Downdetector. Continueremo a monitorare l’evolversi della situazione.

Aumentano le segnalazioni dei problemi con Revolut

Arrivano anche gli immancabili post sui social network accompagnati dall’hashtag #revolutdown. Eccone uno appena pubblicato.

Aggiornamento (28 ottobre 2026, ore 16:31)

Anche il profilo ufficiale X di Revolut Support conferma il problema. Ecco il messaggio condiviso che fa luce sulla natura del malfunzionamento.

Salve. Il nostro team dedicato si sta occupando di un’interruzione del servizio che, per alcuni utenti, rende difficoltoso l’accesso. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione. Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati.

Aggiornamento (28 ottobre 2026, ore 16:44)

I feedback sono in forte aumento. Il problema sembra diffuso a livello internazionale. Parecchi utenti raccontano di trovarsi a dover fare i conti con le disconnessioni improvvise dell’app e con l’impossibilità di accedere ai propri conti. Di conseguenza, diventa impossibile anche eseguire qualsiasi operazione.

Forte aumento dei feedback sul down di Revolut

Aggiornamento (28 ottobre 2026, ore 16:48)

Alcuni utenti raccontano di veder comparire sui loro display messaggi di errore relativi a un problema dalla natura non meglio specificata o alle credenziali errate, nonostante siano corrette. È bene sottolineare che il problema di autenticazione non si traduce in alcun rischio per i conti e per il denaro gestito.

Aggiornamento (28 ottobre 2026, ore 17:00)

Una prima flessione nel numero delle segnalazioni fa ben sperare nella risoluzione del problema. Continueremo ad aggiornare questo articolo.

Aggiornamento (28 ottobre 2026, ore 17:09)

La dashboard ufficiale di Revolut dà l’anomalia come risolta. Anche il calo dei feedback inviati a Downdetector sembra confermarlo.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazioni raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 28 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
28 ott 2026
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