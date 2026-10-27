Conto deposito al 4% con SelfyConto: la promo scade il 30 ottobre 

La promozione di Banca Mediolanum che consente di ottenere un conto deposito remunerato al 4% annuo lordo per sei mesi terminerà il 30 ottobre, ultima data utile per aprire il conto corrente online SelfyConto. L’importo minimo richiesto per la costituzione di un conto deposito a tempo è di 100 euro, quello massimo 500.000 euro.
Il tasso del 4% rimane fisso dall’inizio alla fine del conto deposito, a differenza di altre promozioni analoghe. E se accade un imprevisto, a causa del quale si ha la necessità di svincolare le somme depositate, gli interessi sono confermati.
Il primo passaggio, dunque, è l’apertura del conto corrente online di Banca Mediolanum. SelfyConto è a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, poi passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità di azzerarlo del tutto accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese ogni mese con la Mediolanum Card.
La Mediolanum Card è la carta di debito appartenente al circuito internazionale Mastercard. Anche questa è a canone gratuito per il primo anno, poi 10 euro l’anno a partire dal secondo. E se si vuole risparmiare ulteriormente, si può prendere in considerazione la card virtuale con canone gratuito anche dopo il primo anno.
Il secondo step è la richiesta di apertura del conto deposito a tempo, con un importo minimo da depositare pari a 100 euro. La richiesta va presentata entro il 6 novembre, mentre una settimana prima della fine dei sei mesi promozionali occorre accreditare lo stipendio sul nuovo conto corrente SeflyConto aperto in questi ultimi giorni di ottobre.