Conto deposito al 4% con SelfyConto: la promo scade il 30 ottobre 

La promozione di Banca Mediolanum che consente di ottenere un conto deposito remunerato al 4% annuo lordo per sei mesi terminerà il 30 ottobre, ultima data utile per aprire il conto corrente online SelfyConto. L’importo minimo richiesto per la costituzione di un conto deposito a tempo è di 100 euro, quello massimo 500.000 euro.

Il tasso del 4% rimane fisso dall’inizio alla fine del conto deposito, a differenza di altre promozioni analoghe. E se accade un imprevisto, a causa del quale si ha la necessità di svincolare le somme depositate, gli interessi sono confermati.

Il primo passaggio, dunque, è l’apertura del conto corrente online di Banca Mediolanum. SelfyConto è a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, poi passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità di azzerarlo del tutto accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese ogni mese con la Mediolanum Card.

La Mediolanum Card è la carta di debito appartenente al circuito internazionale Mastercard. Anche questa è a canone gratuito per il primo anno, poi 10 euro l’anno a partire dal secondo. E se si vuole risparmiare ulteriormente, si può prendere in considerazione la card virtuale con canone gratuito anche dopo il primo anno.

Il secondo step è la richiesta di apertura del conto deposito a tempo, con un importo minimo da depositare pari a 100 euro. La richiesta va presentata entro il 6 novembre, mentre una settimana prima della fine dei sei mesi promozionali occorre accreditare lo stipendio sul nuovo conto corrente SeflyConto aperto in questi ultimi giorni di ottobre.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.