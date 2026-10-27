Crédit Agricole: apri il conto a canone gratuito, per te fino a 650€ in buoni Amazon

Crédit Agricole ha avviato una nuova promozione che premia la tua fiducia nel suo conto corrente online a canone gratuito con buoni regalo Amazon fino a 650 euro. Si tratta di un’occasione unica e irripetibile che devi prendere al volo subito. Richiedilo adesso in 5 minuti e scopri come ottenere tutti questi buoni da utilizzare quando e come vuoi.

Inoltre, i vantaggi non sono finiti qui. Infatti, con Crédit Agricole puoi far crescere in modo sicuro i tuoi risparmi, senza doverti preoccupare di nulla. Il conto deposito dedicato lavora per te facendo fruttare i tuoi risparmio del 4% annuo lordo per vincoli a 4 mesi, zero spese di apertura e nessun costo di gestione. Cosa aspetti? Questa iniziativa è dedicata solo alla nuova liquidità.

Come ottenere fino a 650€ in buoni Amazon

Con Crédit Agricole, grazie alla nuova promozione ancora in corso, puoi ottenere fino a 650 euro in Buoni Amazon che puoi utilizzare quando e come vuoi. Ovviamente, questo vuol dire che ci sono diversi passaggi per raggiungere l’intero importo totale in regalo. La prima cosa che devi fare è aprire il conto online inserendo il codice “VISA”.

Una volta completato questo passaggio ricordati di richiedere la carta di debito VISA. Successivamente effettua almeno una transazione di qualunque importo entro 30 giorni dall’apertura del conto. In questo modo riceverai 50 euro di Welcome Bonus. Ma non è finita qui. Infatti, per arrivare al traguardo dei 650 euro ci sono altri passaggi da effettuare.

Accredita subito lo stipendio o la pensione e ottieni altri 100 euro in Buoni Amazon. Altri 100 euro ti spettano se utilizzi la carta di debito VISA per acquisti online, POS o tramite wallet digitali. E siamo arrivati in totale a 250 euro, includendo il Welcome Bonus. Ne mancano altri 400 euro. Per ottenerli hai un’altra mossa da fare.

Consiglia Crédit Agricole e per ogni amico che inviti ottieni 50 euro in Buoni Regalo Amazon, fino a un massimo di 400 euro.