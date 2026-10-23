Trade Republic: conto gratis, 3% di interesse e 1% sugli acquisti

Grazie a Trade Republic hai un conto corrente gratis, a zero spese, per gestire le tue finanze, i tuoi risparmi e i tuoi investimenti. Si tratta di una sorta di all-in-one perfetta per te che cerchi qualcosa di completo e, soprattutto, al passo con i tempi. Perché pagare per qualcosa quando hai molto di più gratuitamente, con inclusa anche una fantastica carta di debito? Cosa aspetti? Apri subito il tuo conto!

Questa soluzione ti permette di attivare il 3% di interesse, ma attenzione, non sui tuoi depositi, direttamente su tutta la tua liquidità. In pratica, non devi mettere da parte niente, neppure tenerlo congelato. I soldi che vanno e vengono nel conto corrente, mentre stazionano accumulano l’interesse. Questo fino a 50.000 euro. Ti verranno accreditati sul tuo conto ogni mese.

Inoltre, Trade Republic, oltre a offrirti un conto corrente gratis completo, ti permette anche di ricevere l’1% di Saveback su tutti i tuoi acquisti effettuati con carta. Questa percentuale finisce direttamente nei tuoi piani di accumulo, attivabili direttamente dall’applicazione multi-dispositivo con la quale gestisci tutte le tue finanze. Un vero e proprio vantaggio a costo zero.

Trade Republic: il conto gratis con una montagna di vantaggi

Trade Republic è il conto corrente gratis di nuova generazione che assicura a tutti i suoi clienti una montagna di vantaggi. Finora abbiamo parlato di tenuta conto a canone zero, 3% di interesse su tutta la tua liquidità accreditato ogni mese e 1% di Saveback su tutti gli acquisti effettuati con carta. Tuttavia, questa è solo una parte di quello che offre. Apri subito il tuo conto!

Grazie alla Carta di Debito gratuita fai tutte le operazioni senza commissione di sottoscrizione mensile. Immediatamente attiva, la carta virtuale è gratis e subito disponibile, pronta per essere collegata al tuo wallet di pagamento con smartphone o smartwatch. Poi, se vuoi, puoi anche richiedere quella fisica, scegliendo tra la Classic o la Carta Mirror. Prelievi illimitati agli ATM in tutto il mondo senza commissioni e tasso di cambio leader di mercato.