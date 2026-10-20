È il momento per passare a SelfyConto: conto corrente gratuito e 4% sui depositi

Questo è il momento perfetto per passare a SelfyConto, il conto corrente gratuito fino a 30 anni e con canone azzerabile dopo che ti dà anche il 4% sui tuoi depositi, fino a 500 mila euro, a 6 mesi. Cosa stai aspettando? Apri subito il conto e inizia a beneficiare dei tantissimi vantaggi disponibili. Per te che hai meno di trent’anni il canone zero è incluso. Per gli over trenta, il primo anno la tenuta di conto è gratis, poi solo 3,75 euro al mese, azzerabile se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500 euro al mese.

SelfyConto assicura il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi, da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 500 mila euro. Le somme sono sempre disponibili, quando vuoi. Infatti, SelfyConto ti permette di svincolarle anche prima della scadenza e senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento. Quindi hai un tasso fisso e garantito. In pratica, sai fin dall’inizio quanto tasso viene applicato alle somme che depositi, per tutta la durata del Time Deposit. Tutto questo lo ottieni aprendo il conto corrente SelfyConto gratuito online entro il 31 ottobre 2026, accreditando lo stipendio e attivando Time Deposit.

Quale conto corrente SelfyConto gratuito scegliere

SelfyConto, di Banca Mediolanum, offre a tutti la possibilità di scegliere tra due opzioni di conto corrente gratuito. Tutte e due includono operazioni, servizi e funzionalità gratis. Cosa stai aspettando? Apri adesso il conto in base alla tua età e inizia subito a sfruttare i vantaggi inclusi con questo istituto di credito.

SelfyConto Under 30 è la soluzione pensata per tutti coloro che non hanno ancora compiuto i trent’anni e cercano un conto con canone di tenuta gratuito che include: Accredito stipendio Bonifici SEPA in € gratuiti Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti Prelievi ATM in area Euro gratuiti Carta di Debito digitale: gratuita Assistenza via chat gratuita Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti Invia e ricevi denaro con BancomatPay e Plicks

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.