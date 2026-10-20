È il momento per passare a SelfyConto: conto corrente gratuito e 4% sui depositi

Questo è il momento perfetto per passare a SelfyConto, il conto corrente gratuito fino a 30 anni e con canone azzerabile dopo che ti dà anche il 4% sui tuoi depositi, fino a 500 mila euro, a 6 mesi. Cosa stai aspettando? Apri subito il conto e inizia a beneficiare dei tantissimi vantaggi disponibili. Per te che hai meno di trent’anni il canone zero è incluso. Per gli over trenta, il primo anno la tenuta di conto è gratis, poi solo 3,75 euro al mese, azzerabile se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500 euro al mese.
SelfyConto assicura il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi, da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 500 mila euro. Le somme sono sempre disponibili, quando vuoi. Infatti, SelfyConto ti permette di svincolarle anche prima della scadenza e senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento. Quindi hai un tasso fisso e garantito. In pratica, sai fin dall’inizio quanto tasso viene applicato alle somme che depositi, per tutta la durata del Time Deposit. Tutto questo lo ottieni aprendo il conto corrente SelfyConto gratuito online entro il 31 ottobre 2026, accreditando lo stipendio e attivando Time Deposit.
Quale conto corrente SelfyConto gratuito scegliere
SelfyConto, di Banca Mediolanum, offre a tutti la possibilità di scegliere tra due opzioni di conto corrente gratuito. Tutte e due includono operazioni, servizi e funzionalità gratis. Cosa stai aspettando? Apri adesso il conto in base alla tua età e inizia subito a sfruttare i vantaggi inclusi con questo istituto di credito.
- SelfyConto Under 30 è la soluzione pensata per tutti coloro che non hanno ancora compiuto i trent’anni e cercano un conto con canone di tenuta gratuito che include:
- Accredito stipendio
- Bonifici SEPA in € gratuiti
- Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti
- Prelievi ATM in area Euro gratuiti
- Carta di Debito digitale: gratuita
- Assistenza via chat gratuita
- Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti
- Invia e ricevi denaro con BancomatPay e Plicks
- SelfyConto Over 30 è la soluzione pensata per tutti coloro che hanno già compiuto i trent’anni e cercano un conto con canone di tenuta gratuito il primo anno, poi azzerabile accreditando lo stipendio e spendendo almeno 500 euro al mese, che include:
- Accredito stipendio o pensione
- Bonifici SEPA in € gratuiti
- Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti
- Prelievi ATM in area Euro gratuiti
- Carta di Debito digitale: gratuita
- Assistenza via chat gratuita
- Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti
- SDD – Addebito utenze gratuito