Satispay: dalla carta a canone zero all'inclusione di NordVPN

Lo abbiamo anticipato per primi all’inizio del mese, tornando poi a scriverne quando è comparsa sulle pagine del sito ufficiale. Ora c’è anche l’annuncio: Satispay ha lanciato per tutti la carta di debito Red a canone zero, da ottenere anche senza un abbonamento.

È disponibile la carta di Satispay a canone zero

L’abbiamo notato dall’avviso che compare aprendo l’applicazione. Il messaggio conferma la possibilità di iniziare subito a usare la versione virtuale gratuita non appena effettuata la richiesta, in attesa di vederla poi arrivare a casa.

Il processo per ottenerla è semplice e veloce: basta seguire le istruzioni in-app e scegliere tra uno dei due metodi di spedizione previsti, con posta raccomandata (0,99 euro) ricevendola entro cinque giorni lavorativi oppure con corriere UPS Express (29,99 euro) per averla prima.

Qui sotto un confronto con il piano Plus, tra quelli proposti in abbonamento. Ci sono anche le formule Metal (9,99 euro al mese) e Velvet (39,99 euro al mese).

Il circuito è Mastercard. Per l’emissione, la società si affida alla piattaforma di issuing Marqeta. Di seguito il commento di Alberto Dalmasso, CEO e Co-Founder di Satispay.

In dieci anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia con oltre 6,5 milioni di persone. Oggi quella fiducia ci permette di fare un passo in più: offrire un conto digitale pensato per accompagnare le persone nella gestione quotidiana del proprio denaro, dai pagamenti al risparmio, fino ai primi investimenti. Da sempre la nostra missione è rendere gli strumenti finanziari più semplici, immediati e accessibili a tutti. È con questa stessa ambizione che oggi rendiamo disponibile la carta di debito Red anche senza abbonamento, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzare Satispay nella vita di tutti i giorni.

La partnership con NordVPN

Nel comunicato ricevuto in redazione, Satispay sottolinea anche di aver incluso nei suoi piani alcuni servizi messi a disposizione dai partner. C’è anche NordVPN per chi sceglie le formule Metal e Velver. Queste le parole di Cristian Gianni, Country Director Italia.