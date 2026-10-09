Satispay lancia la carta di debito a canone zero: costi e condizioni

Lo avevamo anticipato la scorsa settimana dopo aver ricevuto un’email che ne preannunciava l’arrivo, adesso c’è la conferma: Satispay ha lanciato la sua carta di debito a canone zero, su circuito Mastercard. Dalle pagine del sito ufficiale (link a fondo articolo) si legge che è possibile richiederla direttamente in app, iniziando subito a usare la sua versione virtuale.
È arrivata la carta a canone zero di Satispay
Offre la possibilità di effettuare prelievi gratis in tutto il mondo per un massimo di 200 euro (o 5 operazioni) al mese, poi la commissione passa all’1,9% (minimo 1 euro a prelievo). Le condizioni prevedono inoltre zero commissioni extra sui pagamenti in valuta estera fino a 1.200 euro al mese (poi 0,5%). A quest’ultimo proposito, tra le postille si legge che è stabilita una commissione dell’1% nel weekend per pagamenti in valuta estera e per i prelievi internazionali. Per la spedizione della carta fisica, invece, c’è uno sconto da 6,99 euro a 0,99 euro che andrà avanti fino al 31 ottobre.
Rimandiamo alla pagina riepilogativa dei costi per la carta Satispay che si può ottenere senza abbonamento. Tra questi ci sono il limite di spesa settimanale fissato a 5.000 euro e la restrizione che impedisce di utilizzarla sulle piattaforme per il gioco d’azzardo.
È bene precisare che potrebbe essere necessario attendere prima di veder comparire nell’app di Satispay la possibilità di richiedere la carta di debito a canone zero senza abbonamento. Nel momento in cui scrivo e pubblico questo articolo, le informazioni risultano già online sulle pagine del sito ufficiale, ma nell’applicazione ancora non ce n’è traccia, nemmeno dopo averla aggiornata.
Tra le altre novità annunciate nell’ultimo periodo da Satispay, sempre più una banca, ci sono anche quelle relative alla possibilità di effettuare investimenti (attraverso una sezione dedicata) e alla modalità Buy Now Pay Later per rateizzare le spese (con la funzionalità Paga in 3).