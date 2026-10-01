Satispay sta per lanciare una carta a canone zero

All’inizio dell’estate, Satispay ha ampliato la sua offerta andando oltre i pagamenti via app e lanciando le carte di debito in collaborazione con Mastercard, associate ai piani Plus, Metal e Velvet. Possiamo anticipare che sta per arrivarne un’altra: a differenza delle tre appena elencate non comporterà alcuna spesa mensile, sarà a canone zero. Il debutto è previsto per la prossima settimana.

È in arrivo la carta a canone zero di Satispay

Posso confermarlo avendo ricevuto via email questo pomeriggio un invito a iscrivermi alla lista d’attesa, in attesa dell’annuncio ufficiale che dovrebbe essere stato pianificato entro pochi giorni. Questo il messaggio, spedito all’indirizzo associato al mio conto personale da un indirizzo di tipo no-reply .

Ciao Cristiano, pronto a fare il conto alla rovescia? Dalla prossima settimana sarà finalmente disponibile la nuova carta Red Satispay a canone zero. Iscriviti ora alla lista d’attesa: sarai il primo ad essere informato e ad avere un accesso esclusivo.

La carta a canone zero si chiamerà Red. Al momento non ci sono altre informazioni. Manca un annuncio e un click sul link incluso rimanda alla pagina del sito ufficiale che elenca le opzioni già disponibili, dove non c’è però traccia della novità né della possibilità di iscriversi alla lista d’attesa citata. Potrebbe essere un work in progress, in fase di allestimento.

Al momento, la carta Satispay è inclusa nei piani in abbonamento, senza un costo aggiuntivi. Per averla è però previsto il pagamento di un canone mensile, che nel caso del piano Plus ammonta a 3,99 euro, per Metal è 9,99 euro e per Velvet invece è di 39,99 euro.

Dall’email ricevuta si intuisce che sarà possibile ottenerla anche senza dover affrontare una spesa ricorrente. Al momento non conosciamo però altri dettagli. Abbiamo scritto a un addetto stampa della società per chiedere chiarimenti, pubblicheremo eventuali comunicazioni in questo articolo.