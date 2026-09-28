Conto con interessi al 4% per 6 mesi, ecco la promo di Banca Mediolanum

La nuova promo di Banca Mediolanum è l’occasione giusta per aprire un nuovo conto corrente: scegliendo SelfyConto, infatti, è possibile sfruttare un conto online con canone zero per un anno, prelievi e bonifici gratis oltre che con interessi al 4% per i primi 6 mesi, con possibilità di svincolo della liquidità depositata senza perdita degli interessi maturati. La promo è disponibile con l’accredito dello stipendio. Per aprire il conto, sfruttando la promo, è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il box qui di sotto.

Le caratteristiche del conto corrente

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Il canone è di 3,75 euro al mese, ma viene azzerato per un anno per tutti i nuovi clienti ed è sempre azzerato per i clienti Under 30.

Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno), che permette anche di sfruttare i prelievi gratis presso qualsiasi ATM in euro. Da segnalare anche i bonifici senza commissioni.

I clienti che scelgono Mediolanum hanno la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno), e possono anche sfruttare il conto titoli, per investire in azioni, Titoli di Stato, ETF e altri prodotti finanziari.

C’è poi la promo per i nuovi clienti che fa la differenza: Mediolanum offre interessi al 4% per 6 mesi con l’accredito dello stipendio. Il deposito è svincolabile in qualsiasi momento, senza la perdita degli interessi maturati.

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.