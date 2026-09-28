Conto con interessi al 4% per 6 mesi, ecco la promo di Banca Mediolanum

La nuova promo di Banca Mediolanum è l’occasione giusta per aprire un nuovo conto corrente: scegliendo SelfyConto, infatti, è possibile sfruttare un conto online con canone zero per un anno, prelievi e bonifici gratis oltre che con interessi al 4% per i primi 6 mesi, con possibilità di svincolo della liquidità depositata senza perdita degli interessi maturati. La promo è disponibile con l’accredito dello stipendio. Per aprire il conto, sfruttando la promo, è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il box qui di sotto.
Le caratteristiche del conto corrente
Con SelfyConto è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Il canone è di 3,75 euro al mese, ma viene azzerato per un anno per tutti i nuovi clienti ed è sempre azzerato per i clienti Under 30.
Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno), che permette anche di sfruttare i prelievi gratis presso qualsiasi ATM in euro. Da segnalare anche i bonifici senza commissioni.
I clienti che scelgono Mediolanum hanno la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno), e possono anche sfruttare il conto titoli, per investire in azioni, Titoli di Stato, ETF e altri prodotti finanziari.
C’è poi la promo per i nuovi clienti che fa la differenza: Mediolanum offre interessi al 4% per 6 mesi con l’accredito dello stipendio. Il deposito è svincolabile in qualsiasi momento, senza la perdita degli interessi maturati.
Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.