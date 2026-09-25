Conto online a canone zero e conto deposito al 4% con Banca Mediolanum

Un conto corrente online a canone zero non è così difficile trovarlo, le cose cambiano però se con la stessa banca si ottiene anche il 4% annuo lordo per sei mesi sul conto deposito, per giunta con le somme svincolabili in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati fino ad allora. È quanto propone Banca Mediolanum nell’ambito di una nuova promozione.

Per beneficiare del 4% annuo sui propri risparmi per sei mesi occorre aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, richiedere l’apertura del conto deposito Time Deposit Mediolanum entro il 6 novembre e accreditare lo stipendio entro sette giorni prima della scadenza del deposito.

SelfyConto è un conto online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. In seguito il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo tramite una spesa mensile di almeno 500 euro oppure l’accredito dello stipendio.

Sono inoltre inclusi numerosi servizi gratuiti, tra cui l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, il prelievo di contanti presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi Ue, l’addebito delle utenze, l’assistenza via chat e il supporto di un consulente finanziario.

Associata al conto corrente vi è anche la carta di debito Mediolanum Card, disponibile in forma digitale o fisica. Se la scelta ricade sulla prima il canone è gratuito, per la seconda invece è previsto un canone a zero per il primo anno e poi 10 euro l’anno.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.