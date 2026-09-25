Conto online a canone zero e conto deposito al 4% con Banca Mediolanum

Un conto corrente online a canone zero non è così difficile trovarlo, le cose cambiano però se con la stessa banca si ottiene anche il 4% annuo lordo per sei mesi sul conto deposito, per giunta con le somme svincolabili in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati fino ad allora. È quanto propone Banca Mediolanum nell’ambito di una nuova promozione.
Per beneficiare del 4% annuo sui propri risparmi per sei mesi occorre aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, richiedere l’apertura del conto deposito Time Deposit Mediolanum entro il 6 novembre e accreditare lo stipendio entro sette giorni prima della scadenza del deposito.
SelfyConto è un conto online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. In seguito il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo tramite una spesa mensile di almeno 500 euro oppure l’accredito dello stipendio.
Sono inoltre inclusi numerosi servizi gratuiti, tra cui l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, il prelievo di contanti presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi Ue, l’addebito delle utenze, l’assistenza via chat e il supporto di un consulente finanziario.
Associata al conto corrente vi è anche la carta di debito Mediolanum Card, disponibile in forma digitale o fisica. Se la scelta ricade sulla prima il canone è gratuito, per la seconda invece è previsto un canone a zero per il primo anno e poi 10 euro l’anno.