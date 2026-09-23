 ING apre al 4% per 12 mesi sui risparmi e azzera il canone di conto e carte
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ING apre al 4% per 12 mesi sui risparmi e azzera il canone di conto e carte

L'offerta della banca olandese ING per chi apre Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro il 2 novembre 2026.
ING apre al 4% per 12 mesi sui risparmi e azzera il canone di conto e carte
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L'offerta della banca olandese ING per chi apre Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro il 2 novembre 2026.
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La banca olandese ING offre il 4% per 12 mesi sulle somme depositate in Conto Arancio, più il canone gratuito per Conto Corrente Arancio, le carte associate e le varie operazioni che si possono effettuare con il conto. Per beneficiare dell’offerta occorre aprire Conto Corrente Arancio entro il 2 novembre, selezionando durante l’apertura anche il conto deposito, dopodiché attivare entrambi entro il 30 novembre tramite un bonifico, e in seguito accreditare lo stipendio entro il 31 gennaio 2027 (in alternativa allo stipendio è valido anche 1 bonifico di almeno 1.000 euro sul conto corrente).

Pagina offerta ING

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Il tasso d’interesse del 4% viene riconosciuto su un massimo di 200.000 euro depositato su Conto Arancio, il conto deposito di ING. Ipotizzando di avere a disposizione 200.000 euro, una volta conclusi i 12 mesi l’importo sarà pari a 208.000 euro. Il regolamento della promozione sottolinea inoltre che non vi è alcun vincolo, di conseguenza è possibile prelevare i propri risparmi in qualsiasi momento, né vi è un importo minimo da rispettare per l’apertura del conto deposito.

Per chi ha a disposizione una somma più ingente, investendo 100.000 euro con MyMoneyCoach, servizio di consulenza finanziaria online di proprietà di ING, è possibile beneficiare del 4% per dodici mesi su una somma fino a 400.000 euro. In questo caso, l’importo finale salirebbe a 416.000 euro.

Riguardo invece a Conto Corrente Arancio, il conto corrente online della banca olandese include una carta di debito e di credito a canone zero, bonifici ordinari e istantanei a costo zero, bollettini, CBILL, pagoPA e F24 senza commissioni, oltre a prelievi gratuiti in Italia e in Europa. Confermiamo infine il canone azzerato per chi ha meno di 30 anni, coloro che hanno entrate da almeno 1.000 euro ogni mese, e per tutti coloro che scelgono di accreditare il proprio stipendio sul conto.

Pagina offerta ING

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Pubblicato il 23 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
23 set 2026
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