Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum al 4% per sei mesi

Banca Mediolanum ha avviato una nuova promozione sul conto deposito Mediolanum Time Deposit, grazie alla quale è possibile ottenere il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi. Per beneficiare del tasso d’interesse promozionale occorre aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, richiedere la costituzione di un deposito a tempo entro il 6 novembre e accreditare la propria busta paga entro una settimana prima della scadenza del deposito.
L’importo minimo che la banca accetta per la costituzione del conto deposito è 100 euro, la somma massima corrisponde invece a 500.000 euro. Inoltre, le somme depositate si possono svincolare in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, senza perdere gli interessi maturati fin lì.
A chi se lo stesse domandando, inoltre, Banca Mediolanum offre ai suoi correntisti un tasso fisso e garantito dall’inizio alla fine, dunque per l’intera durata del conto deposito. Ciò fa sì che un utente sappia fin da subito l’importo che può ottenere dai propri risparmi con un conto deposito della durata di sei mesi, senza dover aspettare l’ultimo dei sei mesi promozionali.
Ad ogni modo, tutto parte dalla sottoscrizione del conto online SelfyConto, gratuito per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. In seguito il canone passa a 3,75 euro al mese, ma con l’accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese il canone rimane a zero.
Inclusi nel conto corrente SelfyConto vi sono la carta di debito digitale Mediolanum Card, l’invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari, la procedura legata all’accredito dello stipendio, i prelievi presso gli ATM di tutta l’area Ue, l’addebito delle utenze, l’assistenza via chat e il supporto di un consulente finanziario a distanza o in filiale. La Mediolanum Card appartiene al circuito internazionale Mastercard, quindi è utilizzabile ovunque nel mondo.