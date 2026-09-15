Conto con interessi al 4% per 6 mesi, è il momento di scegliere Mediolanum

Per un nuovo conto corrente, in questo momento, l’opzione giusta è rappresentata da SelfyConto di Banca Mediolanum con canone azzerabile per un anno e con prelievi e bonifici gratis.

Il conto mette a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di ottenere interessi al 4% per 6 mesi, con l’accredito dello stipendio. Le somme depositate possono essere svincolate in qualsiasi momento.

Per accedere alla promo e aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile tramite il box qui di sotto.

Le caratteristiche del conto di Banca Mediolanum

SelfyConto è l’opzione giusta per aprire un nuovo conto corrente. Il conto di Banca Mediolanum propone un canone di 3,75 euro al mese, con azzeramento per il primo anno. Per gli Under 30 c’è la possibilità di azzeramento anche successivamente.

Al conto è abbinata la carta di debito, a canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno), che include prelievi gratis in tutta l’area euro. I clienti possono richiedere la carta di credito, con canone zero per il primo anno (poi 20 euro all’anno).

Da segnalare anche bonifici senza commissioni e una lunga serie di altri vantaggi, come la possibilità di accesso al conto titoli per investire in azioni, ETF, Titoli di Stato e altri prodotti finanziari, in modo da incrementare il valore del proprio patrimonio.

Per tutti i nuovi clienti che aprono il conto e impostano l’accredito dello stipendio, inoltre, c’è il 4% di interessi (tasso lordo annuo) per i primi 6 mesi, con possibilità di svincolo in qualsiasi momento, senza la perdita degli interessi accumulati.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire una breve procedura di apertura online. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e per tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.